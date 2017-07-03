Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30267203/
3 июля 2017, 16:10 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Кто сможет дольше? 10 самых длительных карьер в мировом футболе

«СЭ» нашел 10 футболистов, которые смогли продержаться на высочайшем уровне дольше всех. Мы расставили их по количеству сезонов на высшем уровне от меньшего к большему.

Игроки которые смогли продержаться на высочайшем уровне дольше всех. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

10-е место

Оливер КАН
Начал карьеру в 1987 году
Завершил карьеру в 37 лет
Сезонов на высшем уровне: 21.

Человек, до боли похожий на терминатора, стал непререкаемым «номером один» немецкого футбола на стыке веков. В те времена еще было модно называть «Баварию» и сборную Германии «машинами», и невозмутимый Кан лучше всего соответствовал «роботизированному» имиджу. Когда железный голкипер собирался сыграть на выходе, и своим и чужим следовало разбегаться в разные стороны — случайное столкновение с Оли не сулило ничего хорошего.

9-е место

Тим КЭЙХИЛЛ
Начал карьеру в 1996 году
37 лет, карьера продолжается
Сезонов на высшем уровне: 21.

Вечные герои есть и на нынешнем Кубке конфедераций. В свои 37 Тим Кэйхилл остается непререкаемым лидером сборной Австралии. Только очень отчаянный человек мог решиться в 16 лет покинуть родину ради продолжения карьеры в «Миллуолле». Правда, настоящая слава пришла к полузащитнику не в самом хулиганистом клубе Англии, а в более спокойном «Эвертоне». Пятнадцать сезонов Кэйхилл играл в Британии, а потом отправился путешествовать — MLS, китайская лига и, наконец, родной австралийский чемпионат, в котором он дебютировал лишь в прошлом сезоне.

8-е место

Рафаэль МАРКЕС
Начал карьеру в 1996 году
38 лет, карьера продолжается
Сезонов на высшем уровне: 21.

Еще одна живая легенда приехала к нам со сборной Мексики. Рафаэль Маркес — единственный футболист в истории, которому удалось «покапитанить» на четырех чемпионатах мира. И ничего удивительного тут нет — авторитет человека, выигрывавшего Лигу чемпионов в «Барселоне» и с Роналдинью и с Месси, непререкаем.

7-е место

Хавьер ДЗАНЕТТИ
Начал карьеру в 1992 году
Завершил карьеру в 40 лет
Сезонов на высшем уровне: 22.

У «Милана» — Мальдини, у «Ромы» — Тотти, а у «Интера» — Дзанетти. Сложно поверить, что этот защитник не является воспитанником клуба. Аргентинец начал карьеру на родине, но после трех сезонов в «Тальересе» и «Банфилде» перебрался в Милан и на протяжении восемнадцати лет верой и правдой служил нерадзурри. В 39 лет железный Дзанетти сумел восстановиться после тяжелой травмы, вернулся на поле и сыграл 12 матчей за «Интер». И только после этого согласился занять пост вице-президента в клубе.

6-е место

Сергей ГОРЛУКОВИЧ
Начал карьеру в 1980 году
Завершил карьеру в 41 год
Сезонов на высшем уровне: 22.

В начале 1996 года «Спартак» распродал всех лидеров, блеснувших в Лиге чемпионов, и в мгновение ока превратился в «пионерский отряд» из совсем молодых футболистов. Вожатым в этой компании стал Сергей Горлукович. 35-летний защитник внес значительный вклад в российские и европейские успехи красно-белых.

5-е место

РИВАЛДО
Начал карьеру 1991 году
Завершил карьеру в 43 года
Сезонов на высшем уровне: 24.

Бразилец Ривалдо провел одну из самых долгих и странных карьер в мировом футболе. До 30 лет он блистал в «Депортиво», выигрывал «Золотой мяч» и был главной надеждой «Барселоны» в те времена, когда никто еще не знал о Месси. В 31 год Ривалдо помог «Милану» выиграть Лигу чемпионов и… превратился в путешественника. За 11 лет бразилец успел сменить 9 клубов, поиграл в Греции, Узбекистане и Анголе, а карьеру завершил на родине.

4-е место

Паоло МАЛЬДИНИ
Начал карьеру в 1985 году
Завершил карьеру в 41 лет
Сезонов на высшем уровне: 25.

Накануне Euro-1996 технический спонсор сборной Италии запустил креативную рекламу — на большом баннере был изображен портрет Паоло Мальдини, а рядом с ним красовалась подпись — «Голкипер сборной Италии — самая легкая работа в мире».

Будущая легенда «Милана» начал свою выдающуюся карьеру в 1985 году — его дебют произошел 20 января во встрече с «Удинезе». Правда, в том сезоне Паоло на поле больше не появлялся. Зато в чемпионате-1985/86 Мальдини стал полноценным игроком стартового состава, а еще через год он забил свой первый гол. И сразу победный — красно-черные с минимальным счетом победили «Комо».

В итоге сверхнадежный защитник облегчал жизнь вратарям родного «Милана» и «Скуадры адзурры» на протяжении четверти века. За это время «россонери» успели пять раз выиграть Лигу чемпионов, а Италия стать чемпионом мира и Европы.

3-е место

Франческо ТОТТИ
Начал карьеру в 1992 году
Возможно, завершит карьеру в 40 лет
Сезонов на высшем уровне: 25.

Тотти играл за «Рому» так долго и успешно, что успел заслужить уважение даже у болельщиков «Лацио». Во время последнего дерби, в котором участвовал Император Рима, фанаты «орлов» вывесили баннер, на котором было написано: «Враги салютуют тебе, Франческо Тотти». Для обожающих язвительные шутки на грани фола и прямые оскорбления итальянских ультрас — это беспрецедентный случай.

Но мы еще можем увидеть великую десятку на поле — сам футболист после трогательного прощания с римлянами многозначительно заметил: «Я готов к новым вызовам». По слухам, Тотти следущий сезон может начать в МЛС. Так ли это будет на самом деле — узнаем совсем скоро.

2-е место

Тедди ШЕРИНГЕМ
Начал карьеру в 1982 году
Завершил карьеру в 42 года
Сезонов на высшем уровне: 26.

Сложно поверить в то, что на заре карьеры Шерингем четыре сезона никак не мог пробиться в состав «Миллуолла» и был вынужден отправиться в аренду в Швецию. Лишь с пятой попытки форвард смог прорваться в основу «докеров», за пять сезонов наколотил 111 голов и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. В 90-е Шерингем стал символом «Тоттенхэма», а потом перебрался в «МЮ» и забил тот самый гол в финале Лиги чемпионов против «Баварии». После такого можно было сразу завершать карьеру, но упрямый нападающий держался аж до 42 лет. Свой последний сезон он провел в скромном «Колчестере».

1-е место

Кадзуеси МИУРА
Начал карьеру в 1986 году
50 лет, карьера продолжается
Сезонов на высшем уровне: 31.

Футболист с самой продолжительной карьерой в истории выступает в японском чемпионате. Когда в 1982 году юный Кадзуеси Миура уезжал в Бразилию, чтобы стать там профессиональным игроком, телефоны были дисковыми, компьютеры огромными, а слово «интернет» только появилось в лексиконе ученых.

За 31 года в большом футболе Миура успел стать символом джей-лиги и первым японцем в итальянской серии А. Ветеран по сей день выступает за «Иокогаму».

Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
01 июля

Почему Смолов может не перейти в "Спартак". Скандальная история

Забивает как Месси! Первый новичок "Спартака"

Что натворил Криштиану Роналду в России