Кто сможет дольше? 10 самых длительных карьер в мировом футболе

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10-е место

Оливер КАН

Начал карьеру в 1987 году

Завершил карьеру в 37 лет

Сезонов на высшем уровне: 21.

Человек, до боли похожий на терминатора, стал непререкаемым «номером один» немецкого футбола на стыке веков. В те времена еще было модно называть «Баварию» и сборную Германии «машинами», и невозмутимый Кан лучше всего соответствовал «роботизированному» имиджу. Когда железный голкипер собирался сыграть на выходе, и своим и чужим следовало разбегаться в разные стороны — случайное столкновение с Оли не сулило ничего хорошего.

9-е место

Тим КЭЙХИЛЛ

Начал карьеру в 1996 году

37 лет, карьера продолжается

Сезонов на высшем уровне: 21.

Вечные герои есть и на нынешнем Кубке конфедераций. В свои 37 Тим Кэйхилл остается непререкаемым лидером сборной Австралии. Только очень отчаянный человек мог решиться в 16 лет покинуть родину ради продолжения карьеры в «Миллуолле». Правда, настоящая слава пришла к полузащитнику не в самом хулиганистом клубе Англии, а в более спокойном «Эвертоне». Пятнадцать сезонов Кэйхилл играл в Британии, а потом отправился путешествовать — MLS, китайская лига и, наконец, родной австралийский чемпионат, в котором он дебютировал лишь в прошлом сезоне.

8-е место

Рафаэль МАРКЕС

Начал карьеру в 1996 году

38 лет, карьера продолжается

Сезонов на высшем уровне: 21.

Еще одна живая легенда приехала к нам со сборной Мексики. Рафаэль Маркес — единственный футболист в истории, которому удалось «покапитанить» на четырех чемпионатах мира. И ничего удивительного тут нет — авторитет человека, выигрывавшего Лигу чемпионов в «Барселоне» и с Роналдинью и с Месси, непререкаем.

7-е место

Хавьер ДЗАНЕТТИ

Начал карьеру в 1992 году

Завершил карьеру в 40 лет

Сезонов на высшем уровне: 22.

У «Милана» — Мальдини, у «Ромы» — Тотти, а у «Интера» — Дзанетти. Сложно поверить, что этот защитник не является воспитанником клуба. Аргентинец начал карьеру на родине, но после трех сезонов в «Тальересе» и «Банфилде» перебрался в Милан и на протяжении восемнадцати лет верой и правдой служил нерадзурри. В 39 лет железный Дзанетти сумел восстановиться после тяжелой травмы, вернулся на поле и сыграл 12 матчей за «Интер». И только после этого согласился занять пост вице-президента в клубе.

6-е место

Сергей ГОРЛУКОВИЧ

Начал карьеру в 1980 году

Завершил карьеру в 41 год

Сезонов на высшем уровне: 22.

В начале 1996 года «Спартак» распродал всех лидеров, блеснувших в Лиге чемпионов, и в мгновение ока превратился в «пионерский отряд» из совсем молодых футболистов. Вожатым в этой компании стал Сергей Горлукович. 35-летний защитник внес значительный вклад в российские и европейские успехи красно-белых.

5-е место

РИВАЛДО

Начал карьеру 1991 году

Завершил карьеру в 43 года

Сезонов на высшем уровне: 24.

Бразилец Ривалдо провел одну из самых долгих и странных карьер в мировом футболе. До 30 лет он блистал в «Депортиво», выигрывал «Золотой мяч» и был главной надеждой «Барселоны» в те времена, когда никто еще не знал о Месси. В 31 год Ривалдо помог «Милану» выиграть Лигу чемпионов и… превратился в путешественника. За 11 лет бразилец успел сменить 9 клубов, поиграл в Греции, Узбекистане и Анголе, а карьеру завершил на родине.

4-е место

Паоло МАЛЬДИНИ

Начал карьеру в 1985 году

Завершил карьеру в 41 лет

Сезонов на высшем уровне: 25.

Накануне Euro-1996 технический спонсор сборной Италии запустил креативную рекламу — на большом баннере был изображен портрет Паоло Мальдини, а рядом с ним красовалась подпись — «Голкипер сборной Италии — самая легкая работа в мире».

Будущая легенда «Милана» начал свою выдающуюся карьеру в 1985 году — его дебют произошел 20 января во встрече с «Удинезе». Правда, в том сезоне Паоло на поле больше не появлялся. Зато в чемпионате-1985/86 Мальдини стал полноценным игроком стартового состава, а еще через год он забил свой первый гол. И сразу победный — красно-черные с минимальным счетом победили «Комо».

В итоге сверхнадежный защитник облегчал жизнь вратарям родного «Милана» и «Скуадры адзурры» на протяжении четверти века. За это время «россонери» успели пять раз выиграть Лигу чемпионов, а Италия стать чемпионом мира и Европы.

3-е место

Франческо ТОТТИ

Начал карьеру в 1992 году

Возможно, завершит карьеру в 40 лет

Сезонов на высшем уровне: 25.

Тотти играл за «Рому» так долго и успешно, что успел заслужить уважение даже у болельщиков «Лацио». Во время последнего дерби, в котором участвовал Император Рима, фанаты «орлов» вывесили баннер, на котором было написано: «Враги салютуют тебе, Франческо Тотти». Для обожающих язвительные шутки на грани фола и прямые оскорбления итальянских ультрас — это беспрецедентный случай.

Но мы еще можем увидеть великую десятку на поле — сам футболист после трогательного прощания с римлянами многозначительно заметил: «Я готов к новым вызовам». По слухам, Тотти следущий сезон может начать в МЛС. Так ли это будет на самом деле — узнаем совсем скоро.

2-е место

Тедди ШЕРИНГЕМ

Начал карьеру в 1982 году

Завершил карьеру в 42 года

Сезонов на высшем уровне: 26.

Сложно поверить в то, что на заре карьеры Шерингем четыре сезона никак не мог пробиться в состав «Миллуолла» и был вынужден отправиться в аренду в Швецию. Лишь с пятой попытки форвард смог прорваться в основу «докеров», за пять сезонов наколотил 111 голов и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. В 90-е Шерингем стал символом «Тоттенхэма», а потом перебрался в «МЮ» и забил тот самый гол в финале Лиги чемпионов против «Баварии». После такого можно было сразу завершать карьеру, но упрямый нападающий держался аж до 42 лет. Свой последний сезон он провел в скромном «Колчестере».

1-е место

Кадзуеси МИУРА

Начал карьеру в 1986 году

50 лет, карьера продолжается

Сезонов на высшем уровне: 31.

Футболист с самой продолжительной карьерой в истории выступает в японском чемпионате. Когда в 1982 году юный Кадзуеси Миура уезжал в Бразилию, чтобы стать там профессиональным игроком, телефоны были дисковыми, компьютеры огромными, а слово «интернет» только появилось в лексиконе ученых.