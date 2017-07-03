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3 июля 2017, 15:15 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Тобол» объявил о подписании Лулаку

Нападающий Аздрен Лулаку будет выступать за костанайский «Тобол» до конца года на правах аренды.

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Футболист косоварского происхождения Аздрен Лулаку является действующим игроком сборной Албании и находится на двухлетнем контракте у «Астаны».

Карьеру футболиста начал в 2003 году в молодёжном клубе Vallata. В 2012 году после шести лет в различных командах нижней футбольной лиги Италии, Лулаку перешёл в румынский клуб «Газ Метан», выступая с который стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии, забив 16 голов в 20 матчах.

В «Тоболе» Аздрен Лулаку будет выступать под 10 номером.

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