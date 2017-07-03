«Бетис» подписал контракт с Кристианом Тельо
«Бетис» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим «Барселоны» Кристианом Тельо.
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Соглашение между игроком и клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.
Накануне форвард успешно прошел медицинское обследование.
Напомним, 25-летний игрок отверг предложения «Спартака» и «Зенита». В прошлом сезоне Тельо выступал на правах аренды за «Фиорентину». В 36 матчах во всех турнирах он забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.
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