«Бетис» подписал контракт с Кристианом Тельо

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Соглашение между игроком и клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.

Накануне форвард успешно прошел медицинское обследование.

Напомним, 25-летний игрок отверг предложения «Спартака» и «Зенита». В прошлом сезоне Тельо выступал на правах аренды за «Фиорентину». В 36 матчах во всех турнирах он забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.