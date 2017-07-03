Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30266524/
3 июля 2017, 15:12 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Бетис» подписал контракт с Кристианом Тельо

«Бетис» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим «Барселоны» Кристианом Тельо.

<span class=error>Бетис</span> на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Барселоны <span class=error>Кристианом</span> <span class=error>Тельо</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соглашение между игроком и клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.

Накануне форвард успешно прошел медицинское обследование.

Напомним, 25-летний игрок отверг предложения «Спартака» и «Зенита». В прошлом сезоне Тельо выступал на правах аренды за «Фиорентину». В 36 матчах во всех турнирах он забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Бетис
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
01 июля

Почему Смолов может не перейти в "Спартак". Скандальная история

Забивает как Месси! Первый новичок "Спартака"

Что натворил Криштиану Роналду в России