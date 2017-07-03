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3 июля 2017, 15:08 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Лас-Пальмас» объявил имя нового главного тренера

Как сообщает пресс-служба «Лас-Пальмаса», новым главным тренером команды назначен испанский специалист Мануэль Маркес Рока.

Как сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>Лас</span>-<span class=error>Пальмаса</span> новым главным тренером команды назначен испанский специалист Мануэль <span class=error>Маркес</span> Рока. Увеличить
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Отмечается, что контракт 48-летнего наставника рассчитан на один сезон с возможностью пролонгации еще на один год. Помогать Маркесу будут Хуан Карлос Валерон, Пакито Ортис и Санти Лампон.

В минувшем сезоне специалист работал со второй командой «Лас-Пальмаса», которую вывел из четвертого испанского дивизиона в третий.

Добавим, что в сезоне-2016/17 клуб занял 14-е место в таблице чемпионата Испании.

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