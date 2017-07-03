«Лас-Пальмас» объявил имя нового главного тренера

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что контракт 48-летнего наставника рассчитан на один сезон с возможностью пролонгации еще на один год. Помогать Маркесу будут Хуан Карлос Валерон, Пакито Ортис и Санти Лампон.

В минувшем сезоне специалист работал со второй командой «Лас-Пальмаса», которую вывел из четвертого испанского дивизиона в третий.

Добавим, что в сезоне-2016/17 клуб занял 14-е место в таблице чемпионата Испании.