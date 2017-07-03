«Лас-Пальмас» объявил имя нового главного тренера
Как сообщает
пресс-служба «Лас-Пальмаса», новым главным тренером команды назначен испанский специалист Мануэль Маркес Рока.
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Отмечается, что контракт 48-летнего наставника рассчитан на один сезон с возможностью пролонгации еще на один год. Помогать Маркесу будут Хуан Карлос Валерон, Пакито Ортис и Санти Лампон.
В минувшем сезоне специалист работал со второй командой «Лас-Пальмаса», которую вывел из четвертого испанского дивизиона в третий.
Добавим, что в сезоне-2016/17 клуб занял 14-е место в таблице чемпионата Испании.
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