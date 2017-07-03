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3 июля 2017, 15:07 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Стоук Сити» продлил контракт с Айлендом, который не играл год после перелома

«Стоук Сити» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Стивеном Айлендом.

<span class=error>Стоук</span> Сити на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником <span class=error>Стивеном</span> <span class=error>Айлендом</span>. Увеличить
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30-летний ирландец поставил подпись под шестимесячным соглашением.

Отметим, что Айленд в прошлом сезоне не играл после двойного перелома ноги, полученного еще в мае прошлого года.

Стоук Сити
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