«Стоук Сити» продлил контракт с Айлендом, который не играл год после перелома
«Стоук Сити» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Стивеном Айлендом.
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Видимо, что-то случилось...
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30-летний ирландец поставил подпись под шестимесячным соглашением.
Отметим, что Айленд в прошлом сезоне не играл после двойного перелома ноги, полученного еще в мае прошлого года.
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