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3 июля 2017, 13:40 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри подписал контракт с «Астон Виллой»

Бывший капитан лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу защитник Джон Терри подписал контракт с «Астон Виллой», сообщил в своем микроблоге в Twitter владелец клуба из Бирмингема Тони Ся.

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«Добро пожаловать в Бирмингем и “Астон Виллу”, Джон Терри. Официальное объявление чуть позже», — написал китайский бизнесмен в Twitter.

Ранее в СМИ сообщалось, что 36-летний Терри подпишет однолетний контракт с «Астон Вилой» в статусе свободного агента.

Терри, дебютировавший в основной команде «Челси» в 1998 году, провел свой последний матч в форме «синих» 21 мая в рамках заключительного тура чемпионата Англии сезона-2016/17 против «Сандерленда». В составе «Челси» Терри стал пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Кубка футбольной лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

«Астон Вилла» в минувшем сезоне заняла 13-е место в Чемпионшипе.

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