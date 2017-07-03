Экс-капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри подписал контракт с «Астон Виллой»

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«Добро пожаловать в Бирмингем и “Астон Виллу”, Джон Терри. Официальное объявление чуть позже», — написал китайский бизнесмен в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">???????Welcome JT to Birmingham city...Aston Villa?!<a href="https://twitter.com/hashtag/UTV?src=hash">#UTV</a>! <a href="https://twitter.com/AVFCOfficial">@AVFCOfficial</a> Announcement shortly!</p>— Dr. Tony Xia (@Dr_TonyXia) <a href="https://twitter.com/Dr_TonyXia/status/881800819351277569">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее в СМИ сообщалось, что 36-летний Терри подпишет однолетний контракт с «Астон Вилой» в статусе свободного агента.

Терри, дебютировавший в основной команде «Челси» в 1998 году, провел свой последний матч в форме «синих» 21 мая в рамках заключительного тура чемпионата Англии сезона-2016/17 против «Сандерленда». В составе «Челси» Терри стал пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Кубка футбольной лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

«Астон Вилла» в минувшем сезоне заняла 13-е место в Чемпионшипе.