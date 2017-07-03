Экс-капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри подписал контракт с «Астон Виллой»
Бывший капитан лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу защитник Джон Терри подписал контракт с «Астон Виллой», сообщил в своем микроблоге в Twitter владелец клуба из Бирмингема Тони Ся.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Добро пожаловать в Бирмингем и “Астон Виллу”, Джон Терри. Официальное объявление чуть позже», — написал китайский бизнесмен в Twitter.
Ранее в СМИ сообщалось, что 36-летний Терри подпишет однолетний контракт с «Астон Вилой» в статусе свободного агента.
Терри, дебютировавший в основной команде «Челси» в 1998 году, провел свой последний матч в форме «синих» 21 мая в рамках заключительного тура чемпионата Англии сезона-2016/17 против «Сандерленда». В составе «Челси» Терри стал пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Кубка футбольной лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.
«Астон Вилла» в минувшем сезоне заняла 13-е место в Чемпионшипе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter