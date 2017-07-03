«Лейпциг» представил домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2017/18

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Домашний комплект выполнен в традиционном белом цвете с красными плечами, гостевая форма — в темно-синем цвете.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">? Das Trikot geht heute in den Verkauf! <br>⏰ Ab 10 Uhr im <a href="https://twitter.com/hashtag/RBL?src=hash">#RBL</a>-Shop am Neumarkt & online im <a href="https://twitter.com/redbullshop">@redbullshop</a> (84,95€/69,95€) <a href="https://twitter.com/hashtag/LeipzigEntfesselt?src=hash">#LeipzigEntfesselt</a> <a href="https://t.co/4bKwRA1jIl">pic.twitter.com/4bKwRA1jIl</a></p>— RB Leipzig (@DieRotenBullen) <a href="https://twitter.com/DieRotenBullen/status/881772761630343168">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">? Sichert euch jetzt unser neues Trikot online im <a href="https://twitter.com/redbullshop">@redbullshop</a> <br>?<a href="https://t.co/RiZZREozDJ">https://t.co/RiZZREozDJ</a><a href="https://twitter.com/hashtag/LeipzigEntfesselt?src=hash">#LeipzigEntfesselt</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Nike?src=hash">#Nike</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/DieRotenBullen?src=hash">#DieRotenBullen</a> <a href="https://t.co/NTtQQwqIWL">pic.twitter.com/NTtQQwqIWL</a></p>— RB Leipzig (@DieRotenBullen) <a href="https://twitter.com/DieRotenBullen/status/881777484773175296">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, что в минувшем сезоне клуб занял второе место в турнирной таблице чемпионата Германии и впервые в своей истории будет играть в Лиге чемпионов.