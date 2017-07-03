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3 июля 2017, 13:33 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Лейпциг» представил домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2017/18

«Лейпциг» представил новую форму на следующий сезон.

Лейпциг представил новую форму на следующий сезон. Увеличить
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Домашний комплект выполнен в традиционном белом цвете с красными плечами, гостевая форма — в темно-синем цвете.

Напомним, что в минувшем сезоне клуб занял второе место в турнирной таблице чемпионата Германии и впервые в своей истории будет играть в Лиге чемпионов.

РБ Лейпциг
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