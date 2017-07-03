Владелец «Астон Виллы» сообщил о скором переходе Терри

«Приветствуйте Джей Ти в Бирмингеме, в “Астон Вилле”. Объявление в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 36-летний Джон Терри согласился на переход в «Астон Виллу» и подпишет контракт на один год. Терри по окончании сезона-2016/17 покинул «Челси», в котором играл с 1998 года, и провёл за клуб в общей сложности 713 матчей, в которых забил 66 голов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">???????Welcome JT to Birmingham city...Aston Villa?!<a href="https://twitter.com/hashtag/UTV?src=hash">#UTV</a>! <a href="https://twitter.com/AVFCOfficial">@AVFCOfficial</a> Announcement shortly!</p>— Dr. Tony Xia (@Dr_TonyXia) <a href="https://twitter.com/Dr_TonyXia/status/881800819351277569">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>