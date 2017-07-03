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3 июля 2017, 12:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Владелец «Астон Виллы» сообщил о скором переходе Терри

Владелец «Астон Виллы» Тони Ся на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил о скором переходе бывшего защитника «Челси» Джона Терри.

«Приветствуйте Джей Ти в Бирмингеме, в “Астон Вилле”. Объявление в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 36-летний Джон Терри согласился на переход в «Астон Виллу» и подпишет контракт на один год. Терри по окончании сезона-2016/17 покинул «Челси», в котором играл с 1998 года, и провёл за клуб в общей сложности 713 матчей, в которых забил 66 голов.

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