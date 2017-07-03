Слуцкий проводит встречу с футболистами «Халл Сити»
Сегодня футболисты «Халл Сити» вышли из отпуска и приступили к подготовке к предстоящему сезону в Чемпионшипе.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает официальный «твиттер» английского клуба, новый главный тренер команды Леонид Слуцкий проводит встречу со своими подопечными в преддверии сбора.
После занятий на родине «Халл Сити» отправится на сбор в Португалию, где проведёт серию товарищеских встреч. Подопечные Слуцкого сыграют три матча — 15 июля с «Оксфорд Юнайтед», 18 июля с «Бристоль Роверс» и 22 июля — с «Бенфикой».