Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30264718/
3 июля 2017, 12:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Слуцкий проводит встречу с футболистами «Халл Сити»

Сегодня футболисты «Халл Сити» вышли из отпуска и приступили к подготовке к предстоящему сезону в Чемпионшипе.

Сегодня футболисты <span class=error>Халл</span> Сити вышли из отпуска и приступили к подготовке к предстоящему сезону в <span class=error>Чемпионшипе</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает официальный «твиттер» английского клуба, новый главный тренер команды Леонид Слуцкий проводит встречу со своими подопечными в преддверии сбора.

После занятий на родине «Халл Сити» отправится на сбор в Португалию, где проведёт серию товарищеских встреч. Подопечные Слуцкого сыграют три матча — 15 июля с «Оксфорд Юнайтед», 18 июля с «Бристоль Роверс» и 22 июля — с «Бенфикой».

Халл Сити
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Халл Сити» совершил первую покупку при Слуцком, подписав нападающего Эдвардса

«Халл Сити» совершил первую покупку при Слуцком, подписав нападающего Эдвардса

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Халл Сити», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, подписал контракт с валлийским нападающим Лиамом Эдвардсом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО