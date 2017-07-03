Слуцкий проводит встречу с футболистами «Халл Сити»

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Как сообщает официальный «твиттер» английского клуба, новый главный тренер команды Леонид Слуцкий проводит встречу со своими подопечными в преддверии сбора.

После занятий на родине «Халл Сити» отправится на сбор в Португалию, где проведёт серию товарищеских встреч. Подопечные Слуцкого сыграют три матча — 15 июля с «Оксфорд Юнайтед», 18 июля с «Бристоль Роверс» и 22 июля — с «Бенфикой».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? | Leonid Slutsky holds a team meeting with his players ahead of today's first training session <a href="https://t.co/aAKI7lLITd">pic.twitter.com/aAKI7lLITd</a></p>— Hull City (@HullCity) <a href="https://twitter.com/HullCity/status/881803258867666944">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>