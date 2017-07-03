Маноло Маркес назначен главным тренером испанского футбольного клуба «Лас-Пальмас»
МОСКВА, 3 июл —
Р-Спорт. Испанский специалист Мануэль (Маноло) Маркес Рока назначен новым главным тренером «Лас-Пальмаса», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Контракт с 48-летним тренером подписан на один сезон с возможность продления еще на год. Помогать ему будут Хуан Карлос Валерон, Пакито Ортис и Санти Лампон.
В прошлом сезоне Маркес тренировал вторую команду «Лас-Пальмаса», которую вывел из четвертого испанского дивизиона в третий.
В сезоне-2016/17 «Лас-Пальмас» занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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