Маноло Маркес назначен главным тренером испанского футбольного клуба «Лас-Пальмас»

Контракт с 48-летним тренером подписан на один сезон с возможность продления еще на год. Помогать ему будут Хуан Карлос Валерон, Пакито Ортис и Санти Лампон.

В прошлом сезоне Маркес тренировал вторую команду «Лас-Пальмаса», которую вывел из четвертого испанского дивизиона в третий.

В сезоне-2016/17 «Лас-Пальмас» занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.