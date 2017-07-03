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3 июля 2017, 12:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на сезон-2017/18

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2017/18.

Манчестер Юнайтед на официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2017/18. Увеличить
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Впервые в экипировке от аdidas футболисты манкунианского клуба выйдут во время предсезонного тура.

Участие в презентации новой формы приняли Хуан Мата, Джесси Лингард, Поль Погба и новичок «Манчестер Юнайтед» Виктор Нильссон-Линделёф.

Особенность новой формы в воротнике, который застёгивается на пуговицы. Новая экипировка уже поступила в продажу.

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