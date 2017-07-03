«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на сезон-2017/18

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Впервые в экипировке от аdidas футболисты манкунианского клуба выйдут во время предсезонного тура.

Участие в презентации новой формы приняли Хуан Мата, Джесси Лингард, Поль Погба и новичок «Манчестер Юнайтед» Виктор Нильссон-Линделёф.

Особенность новой формы в воротнике, который застёгивается на пуговицы. Новая экипировка уже поступила в продажу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Forever red. ? Our new 2017/18 Home kit by <a href="https://twitter.com/adidasfootball">@adidasfootball</a>.<br><br>Exclusively at <a href="https://t.co/TPRDQh2aEQ">https://t.co/TPRDQh2aEQ</a> & official club stores. <a href="https://twitter.com/hashtag/HereToCreate?src=hash">#HereToCreate</a> <a href="https://t.co/pgU3guKITj">pic.twitter.com/pgU3guKITj</a></p>— Manchester United (@ManUtd) <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/881784635776225280">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>