«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на сезон-2017/18
«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2017/18.
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Впервые в экипировке от аdidas футболисты манкунианского клуба выйдут во время предсезонного тура.
Участие в презентации новой формы приняли Хуан Мата, Джесси Лингард, Поль Погба и новичок «Манчестер Юнайтед» Виктор
Особенность новой формы в воротнике, который застёгивается на пуговицы. Новая экипировка уже поступила в продажу.
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