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3 июля 2017, 11:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник Вестерманн расторг контракт с «Аяксом»

Защитник Хайко Вестерманн и «Аякс» пришли к договорённости о досрочном расторжении контракта, сообщает официальный сайт амстердамской команды.

Соглашение было рассчитано до лета 2018 года.

В минувшем сезоне 33-летний футболист отыграл всего четыре матча за основную команду «Аякса» в чемпионате Нидерландов, не отметившись результативными действиями. В СМИ сообщалось, что Вестерманн может продолжить карьеру в венской «Аустрии».

Вестерманн выступал за «Аякс» с 2016 года, а до этого играл за «Шальке», «Гамбург», «Бетис» и другие клубы.

Аякс
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