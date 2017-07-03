Защитник Вестерманн расторг контракт с «Аяксом»

Соглашение было рассчитано до лета 2018 года.



В минувшем сезоне 33-летний футболист отыграл всего четыре матча за основную команду «Аякса» в чемпионате Нидерландов, не отметившись результативными действиями. В СМИ сообщалось, что Вестерманн может продолжить карьеру в венской «Аустрии».

Вестерманн выступал за «Аякс» с 2016 года, а до этого играл за «Шальке», «Гамбург», «Бетис» и другие клубы.