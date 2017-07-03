Защитник Вестерманн расторг контракт с «Аяксом»
Защитник Хайко Вестерманн и «Аякс» пришли к договорённости о досрочном расторжении контракта, сообщает официальный сайт амстердамской команды.
Соглашение было рассчитано до лета 2018 года.
В минувшем сезоне 33-летний футболист отыграл всего четыре матча за основную команду «Аякса» в чемпионате Нидерландов, не отметившись результативными действиями. В СМИ сообщалось, что Вестерманн может продолжить карьеру в венской «Аустрии».
Вестерманн выступал за «Аякс» с 2016 года, а до этого играл за «Шальке», «Гамбург», «Бетис» и другие клубы.
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