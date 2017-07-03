Мутко заявил, что пока не обсуждал с Марадоной возможность получения им гражданства РФ
МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/.
Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко пока не обсуждал с Диего Марадоной возможность получения им российского гражданства. Об этом Мутко сообщил ТАСС.
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56-летний аргентинец, признанный лучшим футболистов XX века согласно голосованию на сайте Международной федерации футбола (ФИФА), в конце прошлой недели посетил Москву и
На вопрос, обсуждал ли он с Марадоной возможность получения им российского гражданства, Мутко ответил: «Давайте мы не будем забегать вперед. Такое мы не обсуждали, но, в принципе, желание пообщаться у него есть».
В 2015 году гражданство РФ получили американские спортсмены — бывший чемпион мира по боксу Рой
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