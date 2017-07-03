Мутко заявил, что пока не обсуждал с Марадоной возможность получения им гражданства РФ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

56-летний аргентинец, признанный лучшим футболистов XX века согласно голосованию на сайте Международной федерации футбола (ФИФА), в конце прошлой недели посетил Москву и Санкт-Петербург, в частности, побывав на финале Кубка конфедераций. В ночь на понедельник газета «Советский спорт» написала, что Марадона думает над тем, чтобы получить гражданство РФ.

На вопрос, обсуждал ли он с Марадоной возможность получения им российского гражданства, Мутко ответил: «Давайте мы не будем забегать вперед. Такое мы не обсуждали, но, в принципе, желание пообщаться у него есть».