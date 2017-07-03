Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30262968/
3 июля 2017, 11:06 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Мутко заявил, что пока не обсуждал с Марадоной возможность получения им гражданства РФ

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко пока не обсуждал с Диего Марадоной возможность получения им российского гражданства. Об этом Мутко сообщил ТАСС.

<nobr>Вице-премьер </nobr>РФ отметил что у бывшего аргентинского футболиста есть желание пообщаться на эту тему. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

56-летний аргентинец, признанный лучшим футболистов XX века согласно голосованию на сайте Международной федерации футбола (ФИФА), в конце прошлой недели посетил Москву и Санкт-Петербург, в частности, побывав на финале Кубка конфедераций. В ночь на понедельник газета «Советский спорт» написала, что Марадона думает над тем, чтобы получить гражданство РФ.

На вопрос, обсуждал ли он с Марадоной возможность получения им российского гражданства, Мутко ответил: «Давайте мы не будем забегать вперед. Такое мы не обсуждали, но, в принципе, желание пообщаться у него есть».

В 2015 году гражданство РФ получили американские спортсмены — бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший и боец смешанного стиля Джефф Монсон.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Мутко поблагодарил делегировавших игроков в сборную России клубы

Мутко поблагодарил делегировавших игроков в сборную России клубы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU — Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко от имени организации и себя лично поблагодарил руководителей футбольных клубов, чьи футболисты были представлены в национальной сборной России на Кубке конфедераций FIFA 2017, сообщает пресс-служба РФС в четверг.
Еще 7 новостей  Все новости
3 июля

Мутко заявил, что пока не обсуждал с Марадоной возможность получения им гражданства РФ

Хрычиков: аудит РУСАДА станет последним этапом перед восстановлением агентства в правах

Свищев направил запрос в ЮНИСЕФ по заявлению IAAF о выступлении юниоров РФ в Венгрии