«Арсенал» не смог договориться с Окслейдом-Чемберленом о новом контракте
Полузащитник «Арсенала» Алекс
Окслейд-Чемберлен отклонил очередное предложение о продлении контракта.
Ранее сообщалось, что «канониры» готовы платить 23-летнему футболисту £ 80 тыс. в неделю. Контракт хавбека действует до лета 2018 года.
Mirror отмечает, что за ситуацией следят «Ливерпуль» и «Челси». Ранее «Арсенал» отклонил предложение мерсисайдцев в размере £ 25 млн (€ 27 млн). Если ситуация не изменится, в январе
Неясной остаётся ситуация с полузащитником Месутом Озилом и нападающим Алексисом Санчесом, чьи контракты также истекают летом 2018 года.
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