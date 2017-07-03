«Арсенал» не смог договориться с Окслейдом-Чемберленом о новом контракте

Ранее сообщалось, что «канониры» готовы платить 23-летнему футболисту £ 80 тыс. в неделю. Контракт хавбека действует до лета 2018 года.

Mirror отмечает, что за ситуацией следят «Ливерпуль» и «Челси». Ранее «Арсенал» отклонил предложение мерсисайдцев в размере £ 25 млн (€ 27 млн). Если ситуация не изменится, в январе Окслейд-Чемберлен получит право вести переговоры с другими командами и может бесплатно покинуть клуб.

Неясной остаётся ситуация с полузащитником Месутом Озилом и нападающим Алексисом Санчесом, чьи контракты также истекают летом 2018 года.