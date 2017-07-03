«Мы заявили игрока, но ночью у него лопнул аппендицит». 5 цитат тура
Главные тренеры и игроки подводят итоги 18-го тура КПЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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Муханов еще ждет усиления, Владимир Двалишвили объясняет почему его команда проиграла, а Ваит Талгаев рассказывает об экстренной ситуации, произошедшей в «Таразе».
Саулюс Ширмялис, главный тренер «Шахтера»:
— В футболе, наверное, случайных вещей не бывает. То, что заслуживаешь то и получаешь. В данной игре так и вышло. Соперник в итоге оказался сильнее. Как все знают если проигрывает команда — виноват тренер. Получается сегодняшний проигрыш моя вина. Тяжело
Ваит Талгаев, главный тренер «Тараза»:
— Амирханов? Я не хочу выносить внутрикомандные оценки на публику. Да и у нас некем его менять, Кургулин помимо дисквалификации травмирован. Мы взяли Кузьмина на эту позицию, готовили его, заявили, но ночью у него лопнул аппендицит.
Владимир Двалишвили, нападающий «Атырау»:
— Был ли офсайд во время гола? Конечно! На все сто процентов! Нам тяжело даются гостевые матчи. Не знаю, в чем причина. Возможно, повлияло то, что у себя дома мы играем на натуральном поле, а в гостях — обычно на искусственном. Может быть, сказалась долгая дорога.
Станимир Стойлов, главный тренер «Астаны»:
— Не знаю, была ли возможность полить поле еще, но я не думаю, что это было сделано специально со стороны «Тараза». Если же говорить в целом, то здесь поле, которое позволяет играть в футбол. Но по большому счету всем в Казахстане нужно подумать над тем, чтобы поднять качество полей. Это позволит футболистам играть в более быстрый футбол.
Владимир Муханов, главный тренер «Актобе»:
— Мы еще не успели полностью укомплектоваться. А те игроки, которые пришли, это Шимкович, Нейн плюс Саша Воловик к сожалению, получили травмы. Причем у Шимковича перелом руки, совсем редко встречающиеся в футболе травма. Нас преследует череда травм. Надеюсь черная полоса закончилась.
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