«Мы заявили игрока, но ночью у него лопнул аппендицит». 5 цитат тура

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Муханов еще ждет усиления, Владимир Двалишвили объясняет почему его команда проиграла, а Ваит Талгаев рассказывает об экстренной ситуации, произошедшей в «Таразе».

Саулюс Ширмялис, главный тренер «Шахтера»:

— В футболе, наверное, случайных вещей не бывает. То, что заслуживаешь то и получаешь. В данной игре так и вышло. Соперник в итоге оказался сильнее. Как все знают если проигрывает команда — виноват тренер. Получается сегодняшний проигрыш моя вина. Тяжело что-то говорить подробно. Чтобы о чем-то подробно говорить нужно иметь что-то для обсуждений. На этот раз говорить практически не о чем.

Ваит Талгаев, главный тренер «Тараза»:

— Амирханов? Я не хочу выносить внутрикомандные оценки на публику. Да и у нас некем его менять, Кургулин помимо дисквалификации травмирован. Мы взяли Кузьмина на эту позицию, готовили его, заявили, но ночью у него лопнул аппендицит.

Владимир Двалишвили, нападающий «Атырау»:

— Был ли офсайд во время гола? Конечно! На все сто процентов! Нам тяжело даются гостевые матчи. Не знаю, в чем причина. Возможно, повлияло то, что у себя дома мы играем на натуральном поле, а в гостях — обычно на искусственном. Может быть, сказалась долгая дорога.

Станимир Стойлов, главный тренер «Астаны»:

— Не знаю, была ли возможность полить поле еще, но я не думаю, что это было сделано специально со стороны «Тараза». Если же говорить в целом, то здесь поле, которое позволяет играть в футбол. Но по большому счету всем в Казахстане нужно подумать над тем, чтобы поднять качество полей. Это позволит футболистам играть в более быстрый футбол.

Владимир Муханов, главный тренер «Актобе»:

— Мы еще не успели полностью укомплектоваться. А те игроки, которые пришли, это Шимкович, Нейн плюс Саша Воловик к сожалению, получили травмы. Причем у Шимковича перелом руки, совсем редко встречающиеся в футболе травма. Нас преследует череда травм. Надеюсь черная полоса закончилась.