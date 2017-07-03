«Гуанчжоу Эвергранд», предлагавший Турану € 20 млн в год, уже не интересуется им

Во-первых, у турецкого футболиста нет предложений от других клубов, которые соответствовали бы его запросам. Во-вторых, он считает, что у него есть серьёзные шансы убедить нового главного тренера команды Эрнесто Вальверде в своей востребованности.

Между тем намерения игрока не вполне совпадают с планами руководства каталонского клуба. Испанский гранд продолжает прилагать усилия к приобретению полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, и в его стратегии важную роль играет продажа Турана и вырученные от неё деньги. В любом случае сам игрок не хотел бы идти на конфликт с «Барселоной» и готов рассмотреть соответствующие предложения.

Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», предлагавший за Турана € 50 млн, а ему самому — € 20 млн в год без вычета налогов, перестал проявлять интерес к игроку. В данный момент, по информации СМИ, к Турану проявляют интерес такие клубы, как «Арсенал», «Ювентус», «Фенербахче», «Бешикташ» и «Галатасарай».