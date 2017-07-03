«Арсенал» готов заплатить за Мбаппе £ 125 млн
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе
по-прежнему интересен лондонскому «Арсеналу», хотя ранее появилась информация, что «канониры» вышли из борьбы за 18-летнего француза.
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Об этом сообщает Mirror. В услугах форварда также заинтересован «Реал».
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер встретился с отцом футболиста в надежде, что он сможет убедить Мбаппе перебраться на «Эмирейтс». Французский специалист считает, что в случае перехода нападающего в «Реал» у него будет мало игрового времени, в то время как в «Арсенале» он будет основным игроком. Лондонцы готовы выложить за талантливого нападающего до £ 125 млн (около € 142,4 млн).
Помимо Килиана Мбаппе «Арсенал» заинтересован в услугах другого игрока «Монако», полузащитника Тома Лемара.
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