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3 июля 2017, 9:42 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Минское «Динамо» уступило «Витебску», «Торпедо-БелАЗ» разгромил «Славию» в 15-м туре чемпионата Беларуси

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два воскресных матча 15-го тура футбольного чемпионата Беларуси завершились победами команд, игравших в гостях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>3 июля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Два воскресных матча 15-го тура футбольного чемпионата <span class=error>Беларуси</span> завершились победами команд игравших в гостях сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Минское «Динамо» после четырех викторий подряд уступило на своем полей футболистам «Витебска» со счетом 1:3. На 29-й минуте игры Антон Матвеенко вывел гостей вперед, на 54-й минуте Александр Сачивко восстановил равновесие, но большего минчане добиться не смогли. В последние 20 минут поединка Артем Соловей и Сергей Тихоновский еще дважды поразили ворота динамовцев, и витебчане заработали 3 зачетных балла.

В другом вчерашнем матче футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» в Мозыре уже в первом тайме трижды огорчили болельщиков «Славии». С 13-й по 24-ю минуты ворота хозяев поразили Дмитрий Рекиш, Владимир Щербо и Максим Скавыш — 3:0. После перерыва результат не изменился.

Результаты встреч 15-го тура, состоявшихся ранее:

30 июня.

«Минск» — «Крумкачы» (Минск) — 0:0.

1 июля.

БАТЭ (Борисов) — «Городея» — 2:0 (Риос, 26, Туоминен, 62).

«Динамо» (Брест) — «Гомель» — 3:0 (Герман, 4, 24, Алисейко, 73).

«Слуцк» — «Днепр» (Могилев) — 1:0 (Ауие, 22).

«Ислочь» (Минский район) — «Нафтан» (Новополоцк) — 0:0.

В заключительном поединке первого круга 28-го национального первенства его лидер солигорский «Шахтер» 3 июля на своем поле будет соперничать с гродненским «Неманом».

Положение в группе лидеров: «Шахтер» — 35 очков (14 матчей; разница мячей — 21−7), БАТЭ — 33 (15; 24−7), «Динамо» (Минск) — 31 (15; 19−8), «Слуцк» — 28 (15; 17−11).

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Новости Зарубежного футбола

Минское «Динамо» уступило «Витебску», жодинсике торпедовцы разгромили «Славию» в 15-м туре чемпионата Беларуси

Минское «Динамо» уступило «Витебску», жодинсике торпедовцы разгромили «Славию» в 15-м туре чемпионата Беларуси

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два сегодняшних матча 15-го тура футбольного чемпионата Беларуси завершились победами команд, игравших в гостях, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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