«Атлетико» намерен продлить контракт с Симеоне до 2020 года

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Сам аргентинский специалист предпочитает продлевать свое соглашение на год. Он уже подчеркивал, что очень рад тому, что в следующем сезоне вновь будет возглавлять столичную команду. Руководство «Атлетико» со своей стороны готово сделать все, чтобы в распоряжении Симеоне были футболисты, которые могли бы бросить вызов таким грандам, как «Реал» и «Барселона». Кроме того, в «Атлетико» в ближайшие годы планируют смену поколения и считают, что никто с этим не справится лучше, чем Симеоне.

Действующее соглашение тренера с клубом в силе до лета 2018 года.