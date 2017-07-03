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3 июля 2017, 9:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Неймар рассказал, что помогает ему добиваться успехов в футболе

Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал, что помогает ему добиваться успехов в футболе.

Нападающий Барселоны <span class=error>Неймар</span> рассказал что помогает ему добиваться успехов в футболе. Увеличить
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Игрок сборной Бразилии при этом отметил не только футбольное мастерство.

«Необходимо сосредотачиваться на футболе, хорошо тренироваться и не отвлекаться на ненужные вещи. Кроме того, ты должен стараться быть счастливым на поле и вне его. Жизнь нам дана для того, чтобы быть счастливыми. Есть вещи, которые необходимо использовать максимально. Нужно получать наслаждение от жизни», — приводит слова Неймара испанское интернет-издание Sport.

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