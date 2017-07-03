Неймар рассказал, что помогает ему добиваться успехов в футболе
Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал, что помогает ему добиваться успехов в футболе.
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Игрок сборной Бразилии при этом отметил не только футбольное мастерство.
«Необходимо сосредотачиваться на футболе, хорошо тренироваться и не отвлекаться на ненужные вещи. Кроме того, ты должен стараться быть счастливым на поле и вне его. Жизнь нам дана для того, чтобы быть счастливыми. Есть вещи, которые необходимо использовать максимально. Нужно получать наслаждение от жизни», — приводит слова Неймара испанское
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