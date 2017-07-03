Эменике может перейти из «Фенербахче» в «Олимпиакос» за € 2 млн
Экс-нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике, принадлежащий в настоящее время «Фенербахче», может продолжить карьеру в «Олимпиакосе», утверждает AOIFootball.
Ожидается, что сумма трансфера составит € 2 млн, а о сделке будет объявлено в ближайшее время.
Состав «Олимпиакоса» мог пополнить конголезский форвард Дьёмерси Мбокани, однако он провалил медицинское обследование.
Эменике в составе «Фенербахче» принял участие в 93 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 22 голевых паса.
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