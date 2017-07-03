Эменике может перейти из «Фенербахче» в «Олимпиакос» за € 2 млн

Ожидается, что сумма трансфера составит € 2 млн, а о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Состав «Олимпиакоса» мог пополнить конголезский форвард Дьёмерси Мбокани, однако он провалил медицинское обследование.

Эменике в составе «Фенербахче» принял участие в 93 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 22 голевых паса.