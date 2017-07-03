СМИ назвали болгарского специалиста кандидатом на пост главного тренера «Тобола»

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По информации издания, Костов близок к подписанию контракта с «Тоболом». Переговоры находятся на продвинутой стадии, а плюсом в выборе кандидатуры является его знание русского языка и опыт работы в постсоветском пространстве.

Костов на тренерском поприще работает с 1996 года. За это время он успел поработать с 11-ю клубами. В Болгарии он тренировал ФК «Добруджа», «Левски» и «Ботев». Уже на Кипре он поработал с «Анортосисом», «Олимпиакосом» и АЕКом, в Армении — с «Бананцом», на Украине — донецким «Металлургом», «Карпатами» и «Таврией», а в России был главным рулевым «Тосно». За всю свою тренерскую работу он смог выиграть лишь один трофей — Кубок Кипра.

Отметим, что в Казахстане уже работают три болгарских специалистов. «Астану» возглавляет Станимир Стойлов, «Иртыш» — Димитар Димитров, а «Кайсар» -Стойчо Младенов. Таким образом Костов может стать четвертым болгарским тренером, который будет тренировать команду казахской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что «Тобол» может возглавить российский специалист Сергей Ташуев. Кроме того, СМИ также сватали в костанайский клуб и бывших тренеров «Актобе» Владимира Газзаева и Йоана Андоне.