Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30259079/
2 июля 2017, 22:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Неймар — о первых месяцах в «Барселоне»: Я словно попал в видеоигру

Нападающий «Барселоны» Неймар вспомнил о первых месяцах в каталонском клубе. Неймар перешел в «Барселону» в 2013 году.

Нападающий Барселоны <span class=error>Неймар</span> вспомнил о первых месяцах в каталонском клубе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я не буду говорить, что мне было трудно адаптироваться, но первый месяц в “Барселоне” получился сложным. Разумеется, это была необычная ситуация, потому что всё было так: я поворачиваю голову — слева сидит Месси, поворачиваюсь в другую сторону — там сидит Хави или Пике.

Я словно попал в видеоигру. Раньше я играл за Иньесту и Месси на консоли, а теперь они сидели прямо передо мной. Сначала я стеснялся разговаривать с ними. Это же кумиры, мои кумиры! А я был очень молод и только-только пришел в команду», — сказал Неймар в интервью Caldeirao do Huck.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО