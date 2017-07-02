Неймар — о первых месяцах в «Барселоне»: Я словно попал в видеоигру
Нападающий «Барселоны» Неймар вспомнил о первых месяцах в каталонском клубе. Неймар перешел в «Барселону» в 2013 году.
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«Я не буду говорить, что мне было трудно адаптироваться, но первый месяц в “Барселоне” получился сложным. Разумеется, это была необычная ситуация, потому что всё было так: я поворачиваю голову — слева сидит Месси, поворачиваюсь в другую сторону — там сидит Хави или Пике.
Я словно попал в видеоигру. Раньше я играл за Иньесту и Месси на консоли, а теперь они сидели прямо передо мной. Сначала я стеснялся разговаривать с ними. Это же кумиры, мои кумиры! А я был очень молод и
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