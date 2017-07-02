«Я не буду говорить, что мне было трудно адаптироваться, но первый месяц в “Барселоне” получился сложным. Разумеется, это была необычная ситуация, потому что всё было так: я поворачиваю голову — слева сидит Месси, поворачиваюсь в другую сторону — там сидит Хави или Пике.



Я словно попал в видеоигру. Раньше я играл за Иньесту и Месси на консоли, а теперь они сидели прямо передо мной. Сначала я стеснялся разговаривать с ними. Это же кумиры, мои кумиры! А я был очень молод и только-только пришел в команду», — сказал Неймар в интервью Caldeirao do Huck.