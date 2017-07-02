Президент «Лиона»: Ляказетт в ближайшие дни перейдёт в «Арсенал» за € 45−50 млн
Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт в скором времени должен перейти в «Арсенал». Об этом сообщил президент французского клуба
Жан-Мишель Оляс.
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«Информация про € 55 млн и ещё € 12 млн в виде бонусов, которая появлялась в СМИ, не является правдой. Первое предложение «Арсенала» было на сумму в € 45 млн. Думаю, сделка состоится за € 45−50 млн. Этот переход станет самым дорогим как для «Арсенала», так и для «Лиона», ведь «канониры» не привыкли тратить большие деньги на одного игрока.
Когда переход будет завершён? Может, уже через 1−2 дня, — цитирует Оляса Le Progrès.
В минувшем сезоне Ляказетт принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, став автором 28 голов и 3 результативных передач.
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