Президент «Лиона»: Ляказетт в ближайшие дни перейдёт в «Арсенал» за € 45−50 млн

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«Информация про € 55 млн и ещё € 12 млн в виде бонусов, которая появлялась в СМИ, не является правдой. Первое предложение «Арсенала» было на сумму в € 45 млн. Думаю, сделка состоится за € 45−50 млн. Этот переход станет самым дорогим как для «Арсенала», так и для «Лиона», ведь «канониры» не привыкли тратить большие деньги на одного игрока.

Когда переход будет завершён? Может, уже через 1−2 дня, — цитирует Оляса Le Progrès.

В минувшем сезоне Ляказетт принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, став автором 28 голов и 3 результативных передач.