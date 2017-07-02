«Вердер» не будет продлевать контракт с Клаудио Писарро
Нападающий «Вердера» Клаудио Писарро покинет команду. Руководство немецкого клуба объявило, что не будет предлагать 38-летнему перуанцу новое соглашение.
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— В середине мая мы намекнули Клаудио, что не будем продлевать с ним контракт, — приводит клубная
В составе «Вердера» (1999−2001, 2008−2012, 2015−2017) Писарро провел 271 матч во всех турнирах и забил 143 мяча.
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