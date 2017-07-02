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2 июля 2017, 21:01 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Вердер» не будет продлевать контракт с Клаудио Писарро

Нападающий «Вердера» Клаудио Писарро покинет команду. Руководство немецкого клуба объявило, что не будет предлагать 38-летнему перуанцу новое соглашение.

Нападающий <span class=error>Вердера</span> <span class=error>Клаудио</span> <span class=error>Писарро</span> покинет команду. Увеличить
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— В середине мая мы намекнули Клаудио, что не будем продлевать с ним контракт, — приводит клубная пресс-служба слова спортивного директора «Вердера» Франка Бауманна. — Мы сообщили ему, что объявим об этом перед стартом межсезонья. Из-за высокой конкуренции, обилия молодых талантов мы решили не продлевать его контракт. Клаудио — легенда. Он заслужил прощальный матч. Лишь избранные игроки были удостоены этой чести.

В составе «Вердера» (1999−2001, 2008−2012, 2015−2017) Писарро провел 271 матч во всех турнирах и забил 143 мяча.

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