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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30258726/
2 июля 2017, 21:09 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Ордабасы» объявил о переходе хорватского полузащитника

Шымкентский «Ордабасы» на своем официальном сайте объявил о переходе хорватского полузащитника Оливера Петрака.

26-летний опорный полузащитник заключил контракт сроком на один год. Петрак перешел в казахстанский клуб на правах свободного агента.

Ранее Оливер Петрак выступал за хорватские клубы «Локомотив», «Динамо Загреб», «Лучко», «Истру» и «Зриньски» (Босния и Герцеговина).

В прошлом сезоне в составе боснийского клуба полузащитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

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