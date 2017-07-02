«Ордабасы» объявил о переходе хорватского полузащитника
Шымкентский «Ордабасы» на своем официальном сайте объявил о переходе хорватского полузащитника Оливера Петрака.
26-летний опорный полузащитник заключил контракт сроком на один год. Петрак перешел в казахстанский клуб на правах свободного агента.
Ранее Оливер Петрак выступал за хорватские клубы «Локомотив», «Динамо Загреб», «Лучко», «Истру» и «Зриньски» (Босния и Герцеговина).
В прошлом сезоне в составе боснийского клуба полузащитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter