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2 июля 2017, 20:03 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Милан» предложит Доннарумме пятилетний контракт на 50 миллионов евро

В ближайшее время руководство «Милана» проведет встречу с агентом вратаря Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райолой, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

В ближайшее время руководство Милана проведет встречу с агентом вратаря Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райолой. Увеличить
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Сообщается, что «россонери» готовы предложить 18-летнему голкиперу пятилетний контракт на 50 миллионов евро.

Ранее Доннарумма отказался продлевать с «Миланом» контракт, истекающий летом 2018 года. По данным испанских и итальянских СМИ, серьезный интерес к молодому вратарю проявляет «Реал».

Доннарумма дебютировал в серии А в 2015 году. В минувшем сезоне он провел 41 игру в составе «Милан» и не пропустил в 12 матчах.

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