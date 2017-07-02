«Милан» предложит Доннарумме пятилетний контракт на 50 миллионов евро
В ближайшее время руководство «Милана» проведет встречу с агентом вратаря Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райолой, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
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Сообщается, что «россонери» готовы предложить 18-летнему голкиперу пятилетний контракт на 50 миллионов евро.
Ранее Доннарумма отказался продлевать с «Миланом» контракт, истекающий летом 2018 года. По данным испанских и итальянских СМИ, серьезный интерес к молодому вратарю проявляет «Реал».
Доннарумма дебютировал в серии А в 2015 году. В минувшем сезоне он провел 41 игру в составе «Милан» и не пропустил в 12 матчах.
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