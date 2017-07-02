«Вест Бромвич Альбион» усилился футболистом «Саутгемптона» Родригесом

Контракт с 27-летним игроком рассчитан на четыре года. Сумма трансфера не сообщается, но по данным СМИ, переход Родригеса обошелся «Вест Бромвичу» в 12 миллионов фунтов.

«Игроку очень важно знать, что его хотят видеть в команде. И Тони Пулис, равно как и клуб, четко дали понять, что я им нужен. Это очень приятно», — сказал Родригес.

В минувшем сезоне Родригес принял участие в 35 матчах «Саутгемптона» в различных турнирах, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. У него также есть скромный опыт выступления в цветах сборной Англии.