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2 июля 2017, 18:47 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Вест Бромвич Альбион» усилился футболистом «Саутгемптона» Родригесом

МОСКВА, 2 июл — Р-Спорт. Нападающий Джей Родригес перешел из «Саутгемптона» в другой английский клуб «Вест Бромвич Альбион», сообщается на официальном сайте «дроздов».

Контракт с 27-летним игроком рассчитан на четыре года. Сумма трансфера не сообщается, но по данным СМИ, переход Родригеса обошелся «Вест Бромвичу» в 12 миллионов фунтов.

«Игроку очень важно знать, что его хотят видеть в команде. И Тони Пулис, равно как и клуб, четко дали понять, что я им нужен. Это очень приятно», — сказал Родригес.

В минувшем сезоне Родригес принял участие в 35 матчах «Саутгемптона» в различных турнирах, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. У него также есть скромный опыт выступления в цветах сборной Англии.

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