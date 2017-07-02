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— Возвращение в «Зенит»? У меня еще три года контракта, но если «Зенит» позовет меня, я с радостью вернусь. «Зенит» — часть моей семьи.

— Что вы думаете о Роберто Манчини?

— Есть большая вероятность, что «Зенит» станет чемпионом, ведь Манчини тренировал большие клубы, — приводит слова Халка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Ранее в СМИ сообщалось, что Халк может вернуться в «Зенит».