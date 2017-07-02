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2 июля 2017, 18:56 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Халк: Если «Зенит» позовет меня — с радостью вернусь в Петербург

Экс-нападающий «Зенита», а ныне форвард «Шанхай СИПГ» Халк прокомментировал возможное возвращение в петербургский клуб.

<nobr>Экс-нападающий</nobr> Зенита а ныне форвард Шанхай <span class=error>СИПГ</span> <span class=error>Халк</span> прокомментировал возможное возвращение в петербургский клуб. Увеличить
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— Возвращение в «Зенит»? У меня еще три года контракта, но если «Зенит» позовет меня, я с радостью вернусь. «Зенит» — часть моей семьи.

— Что вы думаете о Роберто Манчини?
— Есть большая вероятность, что «Зенит» станет чемпионом, ведь Манчини тренировал большие клубы, — приводит слова Халка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Ранее в СМИ сообщалось, что Халк может вернуться в «Зенит».

Напомним, бразильский нападающий выступал за сине-бело-голубых с 2012 по 2016 год. За это время он провел за команду 148 матчей и забил 77 голов.

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