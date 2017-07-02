Зенькович за четыре минуты оформил дубль и принес «Актобе» победу над «Шахтером»

Встреча команд, прошедшая в Караганде, закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Игорь Зенькович. Сначала форвард «Шахтера» на 24-й минуте реализовал пенальти, а спустя четыре минуты отличился после розыгрыша штрафного.

Благодаря этой победе «Актобе» прервал серию из пяти поражений кряду. Команда с 12 очками замыкает турнирную таблицу. В активе «Шахтера» осталось 18 баллов.

Что примечательно, эти команды играли между собой несколько дней назад. 28 июня в перенесенном матче восьмого тура КПЛ, который прошел в Актобе, победу с минимальным счетом одержал «Шахтер».