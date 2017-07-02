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2 июля 2017, 18:22 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Зенькович за четыре минуты оформил дубль и принес «Актобе» победу над «Шахтером»

«Актобе» одержал победу над карагандинским «Шахтером» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Караганде, закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Игорь Зенькович. Сначала форвард «Шахтера» на 24-й минуте реализовал пенальти, а спустя четыре минуты отличился после розыгрыша штрафного.

Благодаря этой победе «Актобе» прервал серию из пяти поражений кряду. Команда с 12 очками замыкает турнирную таблицу. В активе «Шахтера» осталось 18 баллов.

Что примечательно, эти команды играли между собой несколько дней назад. 28 июня в перенесенном матче восьмого тура КПЛ, который прошел в Актобе, победу с минимальным счетом одержал «Шахтер».

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