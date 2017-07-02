«Валенсия» объявила о переходе бывшего полузащитника «Астаны»

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Официальный сайт испанского клуба сегодня, 2 июля, объявил о подписании пятилетнего контракта с 22-летним сербским хавбеком.

Максимович достался «летучим мышам» бесплатно, так как у него закончился контракт с «Астаной».

Соглашение между игроком и клубом было достигнуто ещё в январе, о чём зимой сообщал сам Максимович.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? The Serbia midfielder will be presented tomorrow at VCF's Paterna Training Ground Media Centre at 1pm. <a href="https://twitter.com/hashtag/SomMaksimovic?src=hash">#SomMaksimovic</a> <a href="https://t.co/0RjymFXmwp">pic.twitter.com/0RjymFXmwp</a></p>— Valencia CF English (@valenciacf_en) <a href="https://twitter.com/valenciacf_en/status/881505371113877504">2 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В активе новичка «Валенсии» три матча за сборную Сербии. В составе «Астаны» Максимович провёл 75 матчей, забил 12 мячей и сделал 6 голевых передач.