«Валенсия» объявила о переходе бывшего полузащитника «Астаны»
Полузащитник Неманья Максимович, последним клубом которого была казахстанская «Астана», стал игроком «Валенсии».
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Официальный сайт испанского клуба сегодня, 2 июля, объявил о подписании пятилетнего контракта с 22-летним сербским хавбеком.
Максимович достался «летучим мышам» бесплатно, так как у него закончился контракт с «Астаной».
Соглашение между игроком и клубом было достигнуто ещё в январе, о чём зимой сообщал сам Максимович.
В активе новичка «Валенсии» три матча за сборную Сербии. В составе «Астаны» Максимович провёл 75 матчей, забил 12 мячей и сделал 6 голевых передач.
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