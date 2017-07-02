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2 июля 2017, 17:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Валенсия» объявила о переходе бывшего полузащитника «Астаны»

Полузащитник Неманья Максимович, последним клубом которого была казахстанская «Астана», стал игроком «Валенсии».

Полузащитник <span class=error>Неманья</span> Максимович последним клубом которого была казахстанская <span class=error>Астана</span> стал игроком Валенсии. Увеличить
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Официальный сайт испанского клуба сегодня, 2 июля, объявил о подписании пятилетнего контракта с 22-летним сербским хавбеком.

Максимович достался «летучим мышам» бесплатно, так как у него закончился контракт с «Астаной».

Соглашение между игроком и клубом было достигнуто ещё в январе, о чём зимой сообщал сам Максимович.

В активе новичка «Валенсии» три матча за сборную Сербии. В составе «Астаны» Максимович провёл 75 матчей, забил 12 мячей и сделал 6 голевых передач.

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