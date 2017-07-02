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2 июля 2017, 13:54 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Днепр» из Могилева опоздал на матч из-за оказания помощи пострадавшим в ДТП

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Днепр» из Могилева прибыл на матч чемпионата Белоруссии в Слуцк с опозданием из-за оказания помощи пострадавшим в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В субботу на трассе Могилев — Бобруйск легковой автомобиль ехавший перед клубным автобусом вылетел в кювет и столкнулся с деревом. Увеличить
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В субботу на трассе Могилев — Бобруйск легковой автомобиль, ехавший перед клубным автобусом, вылетел в кювет и столкнулся с деревом. Футболисты помогли пострадавшим выбраться из машины, а врач команды Василий Трус оказал им первую медицинскую помощь. Водитель автобуса Виктор Тетеруков потушил возгорание, возникшее под капотом автомобиля. Команда продолжила свой путь после того, как пострадавших забрала машина скорой медицинской помощи.

«Слуцк» победил «Днепр» со счетом 1:0.

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