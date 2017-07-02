В Аргентине состоялся прощальный матч бывшего нападающего «Спартака» Кавенаги

Около 60 тыс. зрителей пришли на стадион «Монументаль» в Буэнос-Айрес, чтобы увидеть последнюю игру 33-летнего форварда.

В этом матче приняли участие знаменитые игроки «Ривер Плейт», в том числе бывший полузащитник «Рубина» Алехандро Домингес, а также Пабло Аймар, Ариэль Ортега, Хавьер Савиола Энцо Франческоли, Мартин Демикелис и другие. Два гола забил нынешний главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо. Один мяч на счету самого Кавенаги.

Кавенаги является воспитанником «Ривер Плейт», в котором дебютировал на взрослом уровне в 2000 году. В 2004-м Фернандо перебрался в «Спартак», где выступал в течение двух лет. В «Ривер Плейт» он возвращался дважды — в 2011 и 2014 году — и оба раза покидал клуб через сезон. Последним местом прописки аргентинца был греческий АПОЭЛ, но 4 апреля 2016 года футболист получил тяжёлую травму колена, в связи с чем вынужден был расторгнуть контракт и в конце мая объявить о завершении карьеры.