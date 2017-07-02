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2 июля 2017, 9:30 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

«Барселона» и «Реал» заинтересованы в приобретении лучшего игрока молодежного ЧЕ

Полузащитник «Бетиса» Дани Себальос попал в сферу интересов двух испанских грандов, сообщает RT.

Полузащитник <span class=error>Бетиса</span> Дани Себальос попал в сферу интересов двух испанских <span class=error>грандов</span> сообщает RT. Увеличить
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По информации sport.es, «Барселона» и «Реал» готовы приобрести лучшего футболиста молодежного Euro.

20-летний хавбек принял участие в молодежном чемпионате Европы, дошел с Испанией до финала, где сборная уступила Германии (0:1), и был признан лучшим игроком турнира.

На его счету 5 матчей и 1 голевой пас. Правами на игрока владеет «Бетис». В минувшем сезоне Себальос провел 30 матчей в чемпионате, забил два мяча и сделал две передачи.

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