«Барселона» и «Реал» заинтересованы в приобретении лучшего игрока молодежного ЧЕ

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По информации sport.es, «Барселона» и «Реал» готовы приобрести лучшего футболиста молодежного Euro.

20-летний хавбек принял участие в молодежном чемпионате Европы, дошел с Испанией до финала, где сборная уступила Германии (0:1), и был признан лучшим игроком турнира.

На его счету 5 матчей и 1 голевой пас. Правами на игрока владеет «Бетис». В минувшем сезоне Себальос провел 30 матчей в чемпионате, забил два мяча и сделал две передачи.