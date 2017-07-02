«Барселона» и «Реал» заинтересованы в приобретении лучшего игрока молодежного ЧЕ
Полузащитник «Бетиса» Дани Себальос попал в сферу интересов двух испанских грандов, сообщает RT.
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По информации sport.es, «Барселона» и «Реал» готовы приобрести лучшего футболиста молодежного Euro.
20-летний хавбек принял участие в молодежном чемпионате Европы, дошел с Испанией до финала, где сборная уступила Германии (0:1), и был признан лучшим игроком турнира.
На его счету 5 матчей и 1 голевой пас. Правами на игрока владеет «Бетис». В минувшем сезоне Себальос провел 30 матчей в чемпионате, забил два мяча и сделал две передачи.
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