«Ордабасы» подписал хорватского полузащитника

26-летний хорват перешел в казахстанский клуб на правах свободного агента. Его контракт с «Ордабасы» рассчитан на один год.



— Я уже подписал контракт и провел первую тренировку. Мне нравится, что здесь хорошая организация и условия для работы. Как раз то, что нужно, чтобы показать, на что я способен, и оправдать доверие. Я всегда хотел перейти в более сильный чемпионат. У команды хорошие цели — правда, атмосферу немного подпортило поражение от «Широки Бриег» в первом матче Лиге Европы, но я считаю, что в конце концов для нас все сложится хорошо, — сказал Петрак.



Агент футболиста Йосип Купрешкич отметил, что у Оливера были предложения из чемпионатов Румынии и Польши, однако выбор был сделан в пользу Казахстана.



На протяжении карьеры Петрак выступал за хорватские «Локомотив», «Динамо Загреб», «Лучко», «Истру» и боснийский «Зриньски». В прошлом сезоне он забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах.