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2 июля 2017, 9:08 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Ордабасы» подписал хорватского полузащитника

Центральный полузащитник боснийского «Зриньски» Оливер Петрак продолжит карьеру в «Ордабасы», сообщает Sportssport.ba.

Центральный полузащитник боснийского <span class=error>Зриньски</span> <span class=error>Оливер</span> <span class=error>Петрак</span> продолжит карьеру в <span class=error>Ордабасы</span> сообщает Sportssport.ba. Увеличить
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26-летний хорват перешел в казахстанский клуб на правах свободного агента. Его контракт с «Ордабасы» рассчитан на один год.

— Я уже подписал контракт и провел первую тренировку. Мне нравится, что здесь хорошая организация и условия для работы. Как раз то, что нужно, чтобы показать, на что я способен, и оправдать доверие. Я всегда хотел перейти в более сильный чемпионат. У команды хорошие цели — правда, атмосферу немного подпортило поражение от «Широки Бриег» в первом матче Лиге Европы, но я считаю, что в конце концов для нас все сложится хорошо, — сказал Петрак.

Агент футболиста Йосип Купрешкич отметил, что у Оливера были предложения из чемпионатов Румынии и Польши, однако выбор был сделан в пользу Казахстана.

На протяжении карьеры Петрак выступал за хорватские «Локомотив», «Динамо Загреб», «Лучко», «Истру» и боснийский «Зриньски». В прошлом сезоне он забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах.

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