«Ювентус» не хочет продавать Сандро в «Челси» или ПСЖ даже за € 70 млн
26-летний бразильский защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может остаться в туринской команде, несмотря на серьёзный интерес со стороны «Челси» и «ПСЖ».
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Об этом сообщает Corriere dello Sport.
«Ювентус» не горит желанием продавать левого защитника, даже если за него предложат € 70 млн. Туринцы предпочтут подписать с Сандро новый контракт до 2022 года. Чемпионы Италии готовы платить футболисты около € 5 млн за сезон.
Предполагается также, что если Сандро останется в «Ювентусе», это увеличит шансы на переход Данило из «Реала». Футболисты являются хорошими друзьями и несколько лет назад составляли оборонительную связку в «Порту».
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