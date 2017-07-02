«Ювентус» не хочет продавать Сандро в «Челси» или ПСЖ даже за € 70 млн

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Об этом сообщает Corriere dello Sport.

«Ювентус» не горит желанием продавать левого защитника, даже если за него предложат € 70 млн. Туринцы предпочтут подписать с Сандро новый контракт до 2022 года. Чемпионы Италии готовы платить футболисты около € 5 млн за сезон.



Предполагается также, что если Сандро останется в «Ювентусе», это увеличит шансы на переход Данило из «Реала». Футболисты являются хорошими друзьями и несколько лет назад составляли оборонительную связку в «Порту».