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2 июля 2017, 0:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дибала забил гол со штрафного удара, перебросив стенку из 20 человек

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала стал организатором благотворительного матча в родном городе Лагуна-Ларга.

Нападающий <span class=error>Ювентуса</span> <span class=error>Пауло</span> <span class=error>Дибала</span> стал организатором благотворительного матча в родном городе <nobr>Лагуна-Ларга.</nobr> Увеличить
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Игра состоялась в субботу, 1 июля.

23-летний футболист ради проведения игры решил пропустить свадьбу партнёра по сборной Аргентины Лионеля Месси. В матче приняли участие друзья Дибалы и жители города, пишет Infobae.

По ходу встречи Дибала забил гол со штрафного удара, перебросив стенку из около 20 человек, которые стояли на линии ворот. Публика встретила точный выстрел форварда «Ювентуса» громкими овациями.

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