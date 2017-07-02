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2 июля 2017, 0:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» договорился с «Байером» о трансфере Чалханоглу за € 20 млн

«Милан» достиг соглашения с «Байером» о переходе полузащитника Хакана Чалханоглу.

Милан достиг соглашения с <span class=error>Байером</span> о переходе полузащитника <span class=error>Хакана</span> Чалханоглу. Увеличить
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Итальянский клуб заплатит за турецкого футболиста € 20 млн, ещё € 4 млн будут предусмотрены в виде бонусов, пишет сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что Чалханоглу подпишет с «Миланом» контракт на четыре года, по которому будет зарабатывать € 2,5 млн за сезон. Сделка будет окончательно оформлена 3 июля.

В минувшем сезоне 23-летний Чалханоглу провёл 15 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Такое малое количество матчей объясняется четырёхмесячной дисквалификацией, которая была наложена на полузащитника зимой 2017 года.

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