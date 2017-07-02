Капский: Трансфер Драгуна в БАТЭ исполнил мою давнюю мечту

«Основной ажиотаж связан с тем, что Станислав перешел в БАТЭ, а не в минское “Динамо”. Правда, стоит отметить, что Драгун переходил в БАТЭ не напрямую из столичного клуба. Станислав появился у нас, имея статус свободного агента. Причем в этом статусе он находился больше месяца. Почему-то за это время никто не подписал футболиста, а когда он оказался у нас, в интернете стали появляться комментарии, что БАТЭ его у кого-то перехватил. Все это глупости. Вы критиковали нас, что Бордачев перешел в “Шахтер”? Было дело. Так вот, мы предлагали Максиму контракт еще зимой. Предлагали и в июне.



Знаете, почему сейчас столько слухов и скандалов? В последнее время появилось много электронных СМИ, в которых совершенно далекие от футбола люди зачастую пишут всякую ерунду и нагнетают обстановку. Вы не будете отрицать, что у вас в редакции работает много болельщиков минского “Динамо”? Еще до того, как состоялось подписание Драгуна, ажиотаж вокруг этого перехода раздувался на вашем сайте различными блогерами и голосованиями. Переход еще не состоялся, а я уже называл ситуацию не ажиотажем, а истерией. Таким образом, вы просто производите корм для интернет-рыбок. Вот и все. Для меня эта ситуация не стоит выеденного яйца. Истерия вокруг трансфера Драгуна просто-напросто выгодна СМИ.



Когда появился вариант с подписанием Драгуна (этого хотел и тренерский штаб, и многие ребята нашей команды), я сказал, что буду заниматься этим вопросом сам. Можете считать, что тот, кого вы фотографировали и ваши читатели считали чуть ли не мертвым, вернулся к активной деятельности и подписал Драгуна.



Можно сказать, этот трансфер исполнил мою давнюю мечту. Считаю, что хорошо разбираюсь в футболе, поэтому всегда мечтал, чтобы в БАТЭ на место Лихтаровича пришел игрок, сопоставимый с Димой по таланту и футбольному интеллекту, поэтому давно хотел подписать Драгуна. Однако в прошлом трансфер не состоялся, потому что это был бы прямой переход из минского “Динамо” в БАТЭ. Юрий Александрович Чиж мне постоянно отказывал. В свое время мы дважды обращались в минское “Динамо” с официальными запросами по поводу перехода Драгуна. Предлагали клубу очень хорошие деньги. Большие деньги. Но трансфер не состоялся. Очень рад, что сейчас у нас появилась возможность подписать такого игрока. Мы приобрели очень качественного футболиста на ту позицию, которую, на мой взгляд, нужно было усилить», — цитирует Капского Tribuna.