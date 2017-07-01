Рюдигер во вторник прибудет в «Челси»
Защитник «Ромы» и сборной Германии Антонио Рюдигер во вторник прилетит в Лондон для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с «Челси», утверждает Sky Sport Italia.
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Сумма трансфера 24-летнего немца составит 33 миллиона евро, а также еще 5 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
Ранее появилась информация, что зарплата немецкого защитника в «Челси» будет около 4 миллионов евро за сезон.
В прошлом сезоне Рюдигер сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи. Также на его счету 3 матча на Кубке конфедераций-2017.
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