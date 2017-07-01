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1 июля 2017, 22:32 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Вандал уронил статую Суареса и пошутил про свадьбу Месси

В городе Сальто, где родился нападающий «Барселоны» Луис Суарес, мужчина, имя которого не разглашается, уронил статую игрока и на постаменте написал: «Я был на свадьбе Месси, но скоро вернусь», сообщает AS.

В городе Сальто где родился нападающий Барселоны <span class=error>Луис</span> <span class=error>Суарес</span> мужчина имя которого не разглашается уронил статую игроки и на постаменте написал: Я был на свадьбе <span class=error>Месси</span> но скоро вернусь. Увеличить
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Полиция быстро задержала хулигана, так как скульптура, установленная год назад, находится в одном из самых оживленных уголков города. Нарушителю закона предстоит возместить ущерб и за свой счет восстановить статую.

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