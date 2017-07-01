Вандал уронил статую Суареса и пошутил про свадьбу Месси
В городе Сальто, где родился нападающий «Барселоны» Луис Суарес, мужчина, имя которого не разглашается, уронил статую игрока и на постаменте написал: «Я был на свадьбе Месси, но скоро вернусь», сообщает AS.
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Видимо, что-то случилось...
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Полиция быстро задержала хулигана, так как скульптура, установленная год назад, находится в одном из самых оживленных уголков города. Нарушителю закона предстоит возместить ущерб и за свой счет восстановить статую.
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