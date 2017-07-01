Футболисты БАТЭ победили «Городею», брестское «Динамо» разгромило «Гомель» в чемпионате Беларуси

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Действующие чемпионы страны на поле «Борисов-Арены» имели большое преимущество и открыли счет на 26-й минуте после удара Алексея Риоса. В середине второго тайма ошибкой защитников гостей воспользовался финский легионер Яссе Туоминен, забивший свой первый гол в составе борисовчан. После этой виктории команда Александра Ермаковича вышла на второе место в турнирной таблице, обойдя минское «Динамо», которое завтра примет на поле столичного стадиона «Трактор» гостей из «Витебска».

После трехматчевой серии без побед порадовали своих болельщиков брестские динамовцы, разгромившие у себя дома футболистов «Гомеля» — 3:0. В первом тайме голевой дубль оформил Дмитрий Герман, а после перерыва последнюю точку поставил Дмитрий Алисейко.

Вторую победу подряд одержали футболисты «Слуцка», одолевшие у себя дома могилевский «Днепр» — 1:0. Победный гол на счету Конана Ауие, который отличился на 22-й минуте встречи.

В поединке аутсайдеров турнира «Ислочи» из Минского района и новополоцкого «Нафтана» победитель не был выявлен — ничья 0:0. Такой результат был зафиксирован и в столичном дерби «Минск» — «Крумкачы».

В воскресенье, 2 июля кроме матча в Минске, мозырская «Славия» у себя дома сыграет с жодинским «Торпедо-БелАЗом».

Лидер первенства солигорский «Шахтер» 3 июля на своем поле будет соперничать с гродненским «Неманом».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Шахтер» — 35 очков (14 матчей; разница мячей — 21−7), БАТЭ — 33 (15; 24−7), «Динамо» (Минск) — 31 (14; 18−5), «Слуцк» — 28 (15; 17−11), «Неман» — 24 (14; 19−13).