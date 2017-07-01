Вратарь Паделли официально перешёл из «Торино» в «Интер»

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Контракт 31-летнего футболиста с «Торино» истёк в конце июня, и голкипер подписал соглашение с клубом из Милана на правах свободного агента. Переход уже зарегистрирован в Серии А, информирует официальный сайт лиги.

Паделли выступал за «Торино» с 2013 года, но в минувшем сезоне проиграл конкуренцию английскому вратарю Джо Харту и провел в итальянской Серии А только два матча, в которых пропустил четыре мяча и получил одну жёлтую карточку.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Италии «Торино» занял девятое место, «Интер» — седьмое.