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1 июля 2017, 19:50 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ромы» Паредеса

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Зенит» оформил переход аргентинского полузащитника Леандро Паредеса из итальянской «Ромы». Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

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Контракт 23-летнего аргентинца с командой рассчитан на четыре года.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Зенит» готов заплатить за аргентинца 25 млн евро. Отмечалось, что санкт- петербургский клуб готов предложить 23-летнему футболисту контракт с зарплатой в 3 млн евро в год.

Паредес сначала выступал за’Рому на правах аренды — в сезоне-2014/15, будучи футболистом аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В 2015 году полузащитник перешел в римский клуб на постоянной основе. В прошедшем сезоне он принял участие в 27 матчах чемпионата Италии, в которых отметился тремя голами.

В июне 2017 года Паредес дебютировал в составе сборной Аргентины в товарищеском матче против сборной Сингапура, отметившись голом и результативной передачей.

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