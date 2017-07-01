Пепе не договорился с «ПСЖ» и перейдет в «Бешикташ»

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Игрок не договорился с парижанами о продолжительности контракта, хотя уже прошел медосмотр в клубе.

Сейчас 34-летний португалец планирует перейти в «Бешикташ», на следующей неделе он отправится в Турцию для подписания соглашения.

В прошлом сезоне Пепе, у которого сегодня закончился контракт с «Реалом», сыграл в 18 матчах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Защитник выступал за «Королевский клуб» с 2007 года, провел 334 матча во всех турнирах, три раза становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.