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1 июля 2017, 19:25 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Челси» объявил о переходе Кабальеро из «Манчестер Сити»

«Челси» подписал контракт с аргентинским голкипером Вилли Кабальеро, ранее выступавшим в составе «Манчестер Сити». Об этом сообщает официальный сайт лондонской команды.

<span class=error>Челси</span> подписал контракт с аргентинским голкипером <span class=error>Вилли</span> Кабальеро ранее выступавшим в составе Манчестер Сити. Об этом сообщает официальный сайт лондонской команды. Увеличить
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— Я очень горд перейти в «Челси», в клуб чемпионов Англии. Я с нетерпением жду, когда встречусь с ребятами и смогу помочь клубу добиться большего успеха в будущем сезоне, — приводит слова Кабальеро пресс-служба клуба.

Кабальеро выступал за «Манчестер Сити» с 2014 года. В минувшем сезоне 35-летний Кабальеро провел 27 встреч, пропустив 26 мячей.

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