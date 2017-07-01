«Астана» победила «Тараз» и оторвалась от «Кайрата» на пять очков
В матче 18-го тура
Премьер-Лиги «Тараз» уступил «Астане» — 0:1, пишет Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Лидер чемпионата имел преимущество практически на протяжении всей встречи, однако забил только один гол, во второй половине ударом головой отметился Жуниор Кабананга.
Теперь у «Астаны» 45 очков, что на пять больше, чем у алматинского «Кайрата», «Тараз» с 27 баллами остается десятым.
«Тараз» — «Астана» 0:1 (0:0)
Гол: Кабананга 68 (0:1).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter