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1 июля 2017, 19:18 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Астана» победила «Тараз» и оторвалась от «Кайрата» на пять очков

В матче 18-го тура Премьер-Лиги «Тараз» уступил «Астане» — 0:1, пишет Sports.kz.

В матче 18-го тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> <span class=error>Тараз</span> уступил <span class=error>Астане</span> — 0:1 пишет Sports.kz. Увеличить
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Лидер чемпионата имел преимущество практически на протяжении всей встречи, однако забил только один гол, во второй половине ударом головой отметился Жуниор Кабананга.

Теперь у «Астаны» 45 очков, что на пять больше, чем у алматинского «Кайрата», «Тараз» с 27 баллами остается десятым.

«Тараз» — «Астана» 0:1 (0:0)
Гол: Кабананга 68 (0:1).

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