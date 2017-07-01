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1 июля 2017, 19:17 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайсар» и «Акжайык» голов не забили

В матче 18-го тура Премьер-Лиги кызылординский «Кайсар» сыграл вничью с уральским «Акжайыком» — 0:0, пишет Sports.kz.

В матче 18-го тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> кызылординский <span class=error>Кайсар</span> сыграл вничью с уральским Акжайыком — 0:0 пишет Sports.kz. Увеличить
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«Волки» владели инициативой практически на протяжении всей встречи, однако реализовать преимущество не смогли.

Теперь у «Кайсара» 20 очков и он продолжает занимать шестую строчку, у «Акжайыка» 15 баллов и 11 строчка.

«Кайсар» — «Акжайык» 0:0.

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