«Кайсар» и «Акжайык» голов не забили
В матче 18-го тура
Премьер-Лиги кызылординский «Кайсар» сыграл вничью с уральским «Акжайыком» — 0:0, пишет Sports.kz.
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«Волки» владели инициативой практически на протяжении всей встречи, однако реализовать преимущество не смогли.
Теперь у «Кайсара» 20 очков и он продолжает занимать шестую строчку, у «Акжайыка» 15 баллов и 11 строчка.
«Кайсар» — «Акжайык» 0:0.
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