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1 июля 2017, 17:59 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Окжетпес» победил «Атырау» в 18-м туре КПЛ

Игра проходила в Щучинске.

Футболисты кокшетауского «Окжетпеса» победили «Атырау» в домашнем матче 18-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 1 июля, на стадионе «Жаксы» в Щучинске и завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал российский нападающий «Окжетпеса» Александр Козлов. На 55-й минуте он откликнулся на длинную передачу защитника Виталия Волкова, избежав искусственного офсайда, а затем переиграл вратаря «Атырау» Андрея Пасеченко.

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