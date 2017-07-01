«Окжетпес» победил «Атырау» в 18-м туре КПЛ
Игра проходила в Щучинске.
Футболисты кокшетауского «Окжетпеса» победили «Атырау» в домашнем матче 18-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 1 июля, на стадионе «Жаксы» в Щучинске и завершилась со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал российский нападающий «Окжетпеса» Александр Козлов. На 55-й минуте он откликнулся на длинную передачу защитника Виталия Волкова, избежав искусственного офсайда, а затем переиграл вратаря «Атырау» Андрея Пасеченко.