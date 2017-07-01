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1 июля 2017, 14:53 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Сауль Ньигес продлил контракт с «Атлетико» до 2026 года

МОСКВА, 1 июл — Р-Спорт. Полузащитник Сауль Ньигес продлил контракт с мадридским «Атлетико» до 30 июня 2026 года, сообщается на сайте футбольного клуба.

Полузащитник <span class=error>Сауль</span> Ньигес продлил контракт с мадридским <span class=error>Атлетико</span> до 30 июня 2026 года сообщается на сайте футбольного клуба. Увеличить
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Ньигес находится в системе «Атлетико» с 2007 года. Сезон-2013/14 игрок провел на правах аренды в «Райо Вальекано». В минувшем сезоне 22-летний полузащитник забил 9 голов в 53 матчах за «Атлетико».

«Сауль является примером для всех детей, которые находятся в нашей академии. Он является примером самоотверженности, работы в команде, солидарности на поле и впечатляющего качества игры. Мы очень довольны достигнутым соглашением, потому что это великий игрок», — сказал спортивный директор «Атлетико» Хосе Луис Каминеро.

В составе мадридской команды полузащитник выигрывал Лигу Европы и Суперкубок Испании. В июне Ньигес в составе молодежной сборной Испании (игроки не старше 21 года) стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы.

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