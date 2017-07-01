Сауль Ньигес продлил контракт с «Атлетико» до 2026 года
МОСКВА, 1 июл —
Р-Спорт. Полузащитник Сауль Ньигес продлил контракт с мадридским «Атлетико» до 30 июня 2026 года, сообщается на сайте футбольного клуба.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ньигес находится в системе «Атлетико» с 2007 года. Сезон-2013/14 игрок провел на правах аренды в «Райо Вальекано». В минувшем сезоне 22-летний полузащитник забил 9 голов в 53 матчах за «Атлетико».
«Сауль является примером для всех детей, которые находятся в нашей академии. Он является примером самоотверженности, работы в команде, солидарности на поле и впечатляющего качества игры. Мы очень довольны достигнутым соглашением, потому что это великий игрок», — сказал спортивный директор «Атлетико» Хосе Луис Каминеро.
В составе мадридской команды полузащитник выигрывал Лигу Европы и Суперкубок Испании. В июне Ньигес в составе молодежной сборной Испании (игроки не старше 21 года) стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter