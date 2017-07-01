Сауль Ньигес продлил контракт с «Атлетико» до 2026 года

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Ньигес находится в системе «Атлетико» с 2007 года. Сезон-2013/14 игрок провел на правах аренды в «Райо Вальекано». В минувшем сезоне 22-летний полузащитник забил 9 голов в 53 матчах за «Атлетико».

«Сауль является примером для всех детей, которые находятся в нашей академии. Он является примером самоотверженности, работы в команде, солидарности на поле и впечатляющего качества игры. Мы очень довольны достигнутым соглашением, потому что это великий игрок», — сказал спортивный директор «Атлетико» Хосе Луис Каминеро.

В составе мадридской команды полузащитник выигрывал Лигу Европы и Суперкубок Испании. В июне Ньигес в составе молодежной сборной Испании (игроки не старше 21 года) стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы.